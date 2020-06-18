Карантин ужесточили в Костанайской области 

Санитарные посты установят на автодороге "Костанай-Аулиеколь-Сурган" и "Костанай – Рудный", "Аркалык-Амантогай".

В Костанайской области прошло заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

В последние дни в области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по короновирусной инфекции, а также имеются факты несоблюдения режима карантина, - написал на своей странице в Instagram аким области Архимед Мухамбетов.

В связи с этим, Оперативным штабом принято решение по введению с 18 по 30 июня следующих ограничительных мер:

1. Установление 3-х санитарных постов с 00.00 час. 19 июня, расположенных на автодороге "Костанай-Аулиеколь-Сурган" и "Костанай – Рудный", "Аркалык-Амантогай";

2. Запрещение работы аттракционов и фонтанов, надувных конструкций (батуты);

3. Запрещение работы караоке баров, бильярдных, боулинг центров, тату-салонов, массажных салонов;

4. ЦОНам перейти на оказание услуг в режиме онлайн, услуги которые невозможно осуществлять в онлайн режиме осуществлять по записи с 10-00 до 18-00;

5. Работу салонов красоты, парикмахерских ограничить с 10-00 до 18-00 только по записи;

6. Работу образовательных центров, кружки, центры детского развития с 9-00 до 16-00 (заполняемость не более 15 человек);

7. Ограничить работу объектов, реализующих товары промышленной группы до 20-00;

8. Работу продовольственных и непродовольственных рынков ограничить с 10-00 до 16-00;

9. Перевод 80% госслужащих на "дистанционную" форму работы, проведение собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и видео конференций.

Вместе с тем, по поручению Правительства РК в целях стабилизации эпидемиологической ситуации на ближайшие выходные дни – с 20 – по 21 июня вводятся дополнительные временные ограничения для населенных пунктов с численностью свыше 50 тыс. чел. (города Костанай и Рудный), в частности:

- приостанавливается функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;

- ограничивается выход на улицу лиц старше 65 лет.

Также было принято решение о разрешении работы детского лагеря "Болашак" по организации досуга детей из социально незащищенной категории, со строгим соблюдением санитарных мер.

В очередной раз призываю жителей области со всей серьезностью отнестись к соблюдению ограничительных мер вводимых на территории региона. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, введенные ранее послабления карантина будут отменены и область вернется в условия усиленного карантина, - написал аким области.

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