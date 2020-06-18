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В Нур-Султане, Алматы и ряде городов приостановят работу ТРЦ и фитнес-центров

МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни — 20-21 июня.

Фото : zakon.kz18 июня 2020, 12:32

В Нур-Султане, Алматы, Караганде, Шымкенте, Павлодаре и Экибастузе приостановят деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров, передает zakon.kz.

Сегодня, 18 июня, прошло заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавируса в Казахстане.

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов Казахстана, МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни — 20-21 июня:

- приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров;

- допустить работу объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования;

- ограничить работу общественного транспорта;

- приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;

- приостановить деятельность фитнес-центров;

- ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.


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