Казахстанские ученые стали экспертами ВОЗ по борьбе с COVID-19

Эксперты НИИПББ будут приглашаться на все последующие совещания ВОЗ по вопросам борьбы с коронавирусом.

Ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК стали экспертами ВОЗ по вопросам борьбы с COVID-19, передает zakon.kz.

Всемирная организация здравоохранениям (ВОЗ) после регистрации на своем сайте инактивированной вакцины против COVID-19, разработанной Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности КН МОН РК, предложила сотрудникам НИИПББ стать экспертами ВОЗ по вопросам разработки технологии изготовления вакцины против COVID-19, создания модели инфекции на лабораторных животных, проведения доклинических испытаний и клинических исследований.

В результате проведенных переговоров, ВОЗ приняла в качестве экспертов ВОЗ генерального директора НИИПББ Кунсулу Закарья, заведующего лабораторией Леспека Кутумбетова и профессора Берика Хайруллина. ВОЗ сообщила, что эксперты НИИПББ будут заранее приглашены на рабочие совещания ВОЗ.

17 июня 2020 года состоялось первое рабочее совещание ВОЗ в формате видеоконференции, на котором принимали участие все ведущие научные центры мира, решающие вопросы разработки технологии изготовления вакцины против COVID-19. Были заслушаны доклады ученых из Китайской Народной Республики, Великобритании, Франции и США, которые доложили результаты своих последних исследований.

Определены все важнейшие технологические аспекты новых вакцин и особенное внимание было уделено возможности технологического масштабирования процесса производства. Также была представлена информация о строящемся в Китае заводе по производству вакцины против COVID-19.

Эксперты НИИПББ приняли активное участие в совещании ВОЗ, где были определены дальнейшие действия по сотрудничеству между ВОЗ и НИИПББ. Также ВОЗ сообщила, что эксперты НИИПББ будут приглашаться на все последующие совещания ВОЗ по вопросам борьбы с COVID-19.

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