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Казахстанцев старше 65 лет попросили не выходить на улицу

Такое ограничение распространяется на выходные дни.

Фото : amazonaws.com18 июня 2020, 12:52

В ряде регионов Казахстана растет заболеваемость коронавирусом. В связи с этим, к казахстанцам старше 65 лет обратились с просьбой, сообщает zakon.kz.

18 июня под председательством Аскара Мамина было проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК), где было принято решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни — 20-21 июня.

Одна из мер: ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет.

Также было принято решение по городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз:

- приостановить деятельность ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров;

- допустить работу объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования;

- ограничить работу общественного транспорта;

- приостановить функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков;

- приостановить деятельность фитнес-центров.

Кроме того, было решено закрыть въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз, в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей регионов, а лицам, находящимся в указанных зонах — соблюдать социальное дистанцирование.


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