В Алматы на выходных будут работать только "магазины у дома"
Работа рынков будет приостановлена.
На сегодня в Алматы зарегистрировано 3217 случаев заражения COVID-19. Учитывая масштаб распространения, в целях защиты жизни и здоровья жителей Алматы и недопущения массового заражения на выходные дни (суббота, воскресенье) 20-21 июня 2020 года, вводятся ограничительные меры, сообщает zakon.kz.
По информации пресс-службы акимата, в выходные дни будет приостановлена деятельность объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции:
- крупные торговые сети (продовольственные, непродовольственные), за исключением филиалов в формате "магазинов у дома";
- рынки (продовольственные, непродовольственные, универсальные), торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома;
- объекты общественного питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;
- места массового скопления горожан, в том числе часто посещаемые места (улицы) для пеших прогулок, парки, скверы, набережные, пляжи, аквапарки, площади, детские и спортивные площадки и др.
- туристические зоны, расположенные в городе Алматы;
- фитнес-центры.
Отдельно стоящие и расположенные внутри ТРЦ продуктовые супермаркеты также не будут работать в выходные дни.
Кроме того, 20-21 июня будет приостановлена работа общественного транспорта.
Следует отметить, что на всех объектах, чья деятельность приостановлена, будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Ключевая цель дополнительных мер — прервать цепочку распространения коронавирусной инфекции, снизив риски новых случаев заражения.
Комиссия по недопущению распространения коронавируса настоятельно рекомендует горожанам ограничить передвижение по городу, оставаться дома, особенно пожилым людям, входящим в группу риска.
Напоминаем, за нарушение противоэпидемических мероприятий предусмотрена персональная ответственность. Сотрудниками полиции будет усилено патрулирование города по соблюдению введенных ограничений в местах массового скопления населения.
Для справок работает общественная приемная Open Almaty по номеру 1308.
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