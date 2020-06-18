12 блокпостов выставлено в Северо-Казахстанской области

Также проводится мониторинг по соблюдению карантинных мер в торговых домах, рынках, объектах сферы обслуживания.

В районах СКО, где выявлены очаги коронавирусной инфекции, выставлены блокпосты, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции СКО, в связи усилением ограничительных мер на территории Северо-Казахстанской области по состоянию на 18 июня текущего года выставлены следующие блок-посты:

в районе М.Жумабаева 1 приграничный пост (Каракога);

в Мамлютском районе 1 приграничный пост (Жана-жол);

в Уалихановском районе 1 приграничный пост (Бидаик);

в Тайыншинском районе – 5 постов (1 пост в с.Чкалово, 2 пост в с.Келлеровка, 3 пост в с. Большой Изюм, 4 пост в с.Чермошнянка, 5 пост в с.Тендык);

в районе Шал акына 1 пост в с.Жана-жол;

в Айыртауском районе 3 поста (1 пост на автодороге Кокшетау-Рузаевка около села Антоновка, 2 пост на автодороге Еленовка-Чистополье около с.Шалкар, 3 пост на автодороге Лобаново-Зеренда около с.Альжанка).

В ведомстве настоятельно призывают граждан соблюдать санитарные правила, беречь себя и здоровье своих близких.

Также в пресс-службе ДП рассказали, что полицейские и представители санитарной службы Петропавловска провели мониторинг по соблюдению карантинных мер. Как соблюдается масочный режим, и другие профилактические мероприятия проверили в торговых домах, рынках, объектах сферы обслуживания.

"Уважаемые покупатели! Без маски товар не продаем" - такие предупредительные вывески располагаются практически у всех торговых точек. Однако, не всегда покупатели, да и сами продавцы соблюдают эти правила. Никаких мер административного воздействия принято не было, пока только разъяснение и предупреждение. Как свидетельствуют факты, обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в регионе усугубляется. В связи с этим, специалисты не исключают ужесточение карантинных мер, – рассказали в пресс-службе ДП СКО.

В ведомстве также напомнили, что несоблюдение карантинных ограничений подпадают под 462 статью Кодекса РК об административных правонарушениях "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований", которая предусматривает штраф.

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