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Перенесших коронавирус просят стать донорами иммунной плазмы

Переливание такой плазмы пациентам с тяжелой формой течения COVID-19 может предотвратить летальные исходы и ускорить выздоровление.

Фото : mos.ru18 июня 2020, 14:45

Республиканский центр крови призывает людей, перенесших коронавирусную инфекцию стать донорами иммунной плазмы, поскольку именно в их плазме крови содержатся антитела к коронавирусу COVID-19, сообщает zakon.kz.

Переливание такой плазмы пациентам с тяжелой формой течения COVID-19 может предотвратить летальные исходы и ускорить выздоровление.

В свою очередь, Республиканский центр крови гарантирует донорам полную безопасность процедуры донации плазмы, которая проводится на самом современном оборудовании, с соблюдением индивидуального приема доноров, отдельно от общего потока.

Перед донацией плазмы проводится определение уровеня гемоглобина и группу крови, уровня иммунных антител, медицинское обследование. Процесс донации плазмы в объеме 400 – 600 мл. занимает в среднем 30-40 минут и осуществляется на специально предназначенном для этого оборудовании, - сообщили в центре.

Весь расходный материал, который соприкасается с кровью является одноразовым и стерильным, вскрытие упаковки с ним осуществляется в личном присутствии донора.

Также, кровь будет обследована на ВИЧ-1,2, вирусные гепатиты В и С, сифилис методами иммунного и генетического (ПЦР) анализа.

Персонал центра крови работает в средствах индивидуальной защиты и находится под постоянным медицинским наблюдением. Воздух в помещениях непрерывно обеззараживается, все поверхности дезинфицируются каждые 30 мин. Ваше здоровье при этом не пострадает, потому что сдача плазмы – это простая, полезная и безопасная процедура. В случае необходимости предоставляется трансфер, - сообщили в центре.


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