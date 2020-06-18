Женщина отдала новорожденного, чтобы погасить кредит
Ее долг составлял 907 тысяч тенге.
Фото : polisia.kz18 июня 2020, 14:55
В Мангистауской области мать отдала новорожденного ребенка, чтобы погасить кредит в двух банках, сообщает zakon.kz.
По информации официального сайта МВД РК, в полицию Мангистауской области обратилась женщина - ей не отдавали ребенка.
Установлено, что заявительница в мае передала своего новорожденного сына малознакомой женщине для усыновления, взамен последняя должна была погасить кредит в двух банках на сумму 907 тысяч тенге, но не выполнила обещание. Проводится досудебное расследование по ст.128 УК "Торговля людьми".
Обе стороны находятся под подпиской о невыезде.
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