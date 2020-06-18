Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Фото дня: пожарный вынес младенца из горящей квартиры

В ходе тушения пожара спасен один ребенок, эвакуировано 12 человек, из них 4 детей.

Фото : ДЧС Костанайской области18 июня 2020, 15:49

В Костанае пожарные спасли ребенка из горящей квартиры, передает zakon.kz.

ЧП случилось 18 июня. На пульт связи "101" поступило сообщение о том, что горит квартира по ул. Чкалова 7.

По прибытию было установлено, что горит мебель в зале, общая площадь горения составила 15 кв.м. В ходе тушения пожара спасен один ребенок, эвакуировано 12 человек, из них 4 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ "СП и АСР ДЧС Костанайской области".

Благодаря слаженным действиям пожарных жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.

Специалисты службы пожаротушения напоминают гражданам не игнорировать рекомендации пожарных. Жителям нужно быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты