Фото дня: пожарный вынес младенца из горящей квартиры

В ходе тушения пожара спасен один ребенок, эвакуировано 12 человек, из них 4 детей.

В Костанае пожарные спасли ребенка из горящей квартиры, передает zakon.kz.

ЧП случилось 18 июня. На пульт связи "101" поступило сообщение о том, что горит квартира по ул. Чкалова 7.

По прибытию было установлено, что горит мебель в зале, общая площадь горения составила 15 кв.м. В ходе тушения пожара спасен один ребенок, эвакуировано 12 человек, из них 4 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ "СП и АСР ДЧС Костанайской области".

Благодаря слаженным действиям пожарных жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.

Специалисты службы пожаротушения напоминают гражданам не игнорировать рекомендации пожарных. Жителям нужно быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем.

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