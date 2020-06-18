Фото дня: пожарный вынес младенца из горящей квартиры
В ходе тушения пожара спасен один ребенок, эвакуировано 12 человек, из них 4 детей.
Фото : ДЧС Костанайской области18 июня 2020, 15:49
В Костанае пожарные спасли ребенка из горящей квартиры, передает zakon.kz.
ЧП случилось 18 июня. На пульт связи "101" поступило сообщение о том, что горит квартира по ул. Чкалова 7.
По прибытию было установлено, что горит мебель в зале, общая площадь горения составила 15 кв.м. В ходе тушения пожара спасен один ребенок, эвакуировано 12 человек, из них 4 детей, - сообщили в пресс-службе ГУ "СП и АСР ДЧС Костанайской области".
Благодаря слаженным действиям пожарных жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.
Специалисты службы пожаротушения напоминают гражданам не игнорировать рекомендации пожарных. Жителям нужно быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем.
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