Родителей предупредили. WhatsApp-чаты и соцсети будут мониторить перед ЕНТ

За дачу взятки для положительной оценки по итогам тестирования предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы.

Фото : newtimes.kz

С 21 июня по всей стране начинается одно из главных событий в жизни старшеклассников – единое национальное тестирование, сообщает zakon.kz. Во всех регионах страны создана рабочая группа, в состав которой вошли представители специальной мониторинговой группы. Сейчас Агентство проводит мониторинг социальных сетей, родительских групп в мессенджерах WhatsApp, по которому выявляются случаи, когда неизвестные граждане за определенную сумму обещают обеспечить положительные результаты за ЕНТ. В связи с этим Агентство призывает учеников сдавать тесты, полагаясь только лишь на свои знания, а родителей предупреждает о том, что за дачу взятки для положительной оценки по итогам тестирования предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы. В случае, если граждане столкнулись с такими случаем необходимо позвонить в антикоррупционный Call-center 1424, - отметили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

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