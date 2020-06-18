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Количество умерших от коронавируса казахстанцев достигло 105

Самый молодой скончавшийся 1988 года рождения.

Фото : Pixabay18 июня 2020, 23:03

Еще пятеро казахстанцев умерли от коронавируса, передает zakon.kz.

Летальные случаи зафиксированы в следующих регионах:

городе Нур-Султан - мужчина 1988 года рождения;

Карагандинской области - мужчина 1956 года рождения;

городе Алматы - мужчины 1962 и 1965 года рождения;

Акмолинской области - мужчина 1980 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении МВК.


Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 105 случаев с летальным исходом.


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