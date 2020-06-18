Количество умерших от коронавируса казахстанцев достигло 105
Самый молодой скончавшийся 1988 года рождения.
Фото : Pixabay18 июня 2020, 23:03
Еще пятеро казахстанцев умерли от коронавируса, передает zakon.kz.
Летальные случаи зафиксированы в следующих регионах:
городе Нур-Султан - мужчина 1988 года рождения;
Карагандинской области - мужчина 1956 года рождения;
городе Алматы - мужчины 1962 и 1965 года рождения;
Акмолинской области - мужчина 1980 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении МВК.
⠀
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 105 случаев с летальным исходом.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028156-3505db6b382f056a558dcc58c1418a23
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...