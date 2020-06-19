Жители Жаркента несколько лет жалуются на вонь от завода

Предприятие сливает отходы в городскую канализацию.

Жители города Жаркент несколько лет вынуждены терпеть смрат от перерабатывающего завода, который сливает свои отходы в городскую канализацию, передает zakon.kz.

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", предприниматель и чиновники каждый год обещают людям свежий воздух.

Местные жители потребовали закрыть крахмало-паточный завод. Предприятие, ежесуточно перерабатывающее около 300 тонн кукурузы.

Невозможно дышать. И нам приходится в этой вони дышать и жить. И это уже продолжается 8 лет. Поэтому мы собрались здесь, чтобы получить объяснения, - сказал житель Жаркента Галымжан Алимжанов.

Cточные воды, проходящие химическую обработку, должны уходить в землю на полях фильтрации. Но часть отходов образует застой, создавая неповторимое зловоние, которое разносится по округе, отравляя жизнь ее обитателям. Каждый год скандалы людей с руководством завода заканчиваются ничем. По словам горожан, в то время, как местные чиновники на проблему закрывают глаза, им приходится затыкать носы.

Акимы приходят, говорят: "Мы решим проблему", а потом просто исчезают. Затем приходит еще один, и так же пропадает. Люди уже устали от этого, - уверяет местная жительница Балшекер Жапишева.

Глава Панфиловского района Талгат Умралиев в защитной маске, которая, впрочем, от смрада все равно не спасает, объяснил собравшимся: завод уже строит очистные сооружения, о которых говорил в 2018 году.

Уже будут готовые чеки, будут трубы, чтобы туда вот эта вся масса уходила. И наша самая главная задача – рекультивировать старые чеки и этот полигон закрыть, - заявил Умралиев.

Заводчане приостановили прокладку коммуникаций из-за дефицита умов и рук в условиях пандемии коронавируса.

После 20 июня, как было объявлено, будут регулярные рейсы из Турции. Наши специалисты по шеф-монтажу подъедут и в дальнейшем, как говорится, мы уже в полном росте будем заниматься вводом этих очистных сооружений, - сообщил гендир завода Вилен Халиков.

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