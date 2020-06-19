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В Байконуре зафиксировали первую смерть от коронавируса

Неизвестно, работал ли этот человек на космодроме.

Фото : pikabu.ru19 июня 2020, 06:00

В городе Байконур, в котором живут, в том числе, сотрудники одноименного космодрома, зафиксирован первый случай смерти от новой коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт городской администрации.

Однако упоминаний о том, работал ли этот человек на космодроме, нет.

Кроме этого, на комплексе "Байконур" и ближайшей территории зафиксировано уже 56 случаев заболевания COVID-19, - говорится в сообщении.

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