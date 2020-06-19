Пассажиры в ВКО не пустили на паром скорую, перевозившую пациента с COVID-19

Люди не осознают, что любой из нас может заболеть и оказаться на его месте, - Ильяс Мухамеджан.

Пассажиры в ВКО не пустили на паром скорую с пациентом зараженным коронавирусом, сообщает zakon.kz.

Вопиющий случай описал на своей странице в Facebook руководитель здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан.

На фоне роста заболеваемости по всей стране и по нашему региону сохраняется недоверие к коронавирусной инфекции и некий стигматизм к пациентам. До сих пор люди не понимают важность сохранения социальной дистанции, использования масок и других мер предосторожности, - констатирует руководитель областного управления здравоохранения.

За последние 15 дней выросла заболеваемость по всей области. Большинство заболевших жители Семея. Основные очаги локализованы, но часть вирусоносителей все еще в социуме. Растет обращение к врачам с признаками COVID-19.

Сотрудники медорганизаций работают третий месяц в усиленном режиме - 24/7. Многие из них давно не видели своих близких и родных. С наступлением жаркой погоды, работа в СИЗах становится еще более сложной, когда врачи и сестры, не снимая специальных костюмов, респираторов и очков, работают несколько часов в красной зоне. Клиники с пациентами у которых подтвердился COVID-19 заполнены на 86% и количество пациентов продолжает увеличиваться.

Если эпидситуация не будет лучше, то нам придется расширять коечный фонд за счет других стационаров. Но возможности клиник и врачей не безграничны. Мы не хотим повторения европейского "сценария", когда пациентов лечили в коридорах больниц, когда не хватало аппаратов искусственной вентиляции легких, когда шла регистрация высокой летальности. В нашей области уже два летальных случая из-за КВИ, - констатирует Ильяс Мухамеджан.

Согласно новым протоколам лечения, пациенты с легкой формой течения, как и люди с бессимптомным течением заболевания могут находиться на домашнем карантине и вести мониторинг своего здоровья. Такие пациенты, будут под наблюдением поликлиники по месту жительства.

Отдельно хотел остановиться на стигматизации. К сожалению, все еще есть негатив в отношении людей, которые заболели COVID-19. Поверьте, это обычные люди и такие же граждане нашей страны, которые имеют такие же, как и у нас с Вами права! Буквально несколько дней назад, при транспортировке тяжелого пациента с района в город, люди возмущаясь, не пускали карету скорой помощи на паром. Они не осознают, что любой из нас может заболеть и оказаться на его месте. Представляю чувства этого молодого человека, который и так, был напуган и болен, а тут еще и люди к нему, как к прокаженному. При этом, пациент находился в машине, был в средствах индивидуальной защиты и не представлял угрозы окружающим людям. После вмешательства, паром сделал спец.рейс и скорая помощь доставила пациента не преодолевая лишние сотни километров в объезд. Прошу Вас, относиться с пониманием и поддерживать близких и родных, а также, всех тех, кто заболел, - резюмировал руководитель здравоохранения ВКО.

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