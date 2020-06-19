В Алматы задержан учредитель ТОО "НурАлиКапитал"
Подозреваемый находился в международном розыске с февраля.
Фото : polisia.kz19 июня 2020, 09:52
Полицейские Атырау задержали учредителя ТОО "НурАлиКапитал", сообщает zakon.kz.
По информации официального сайта МВД РК, подозреваемый находился в международном розыске с февраля.
16 июня принятыми мерами, наши сотрудники в Алматы задержали учредителя данной компании, который обманным путем завладел движимым имуществом и денежными средствами вкладчиков, – отметил заместитель начальника ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев.
Ранее в отношении мужчины следственным судом города Атырау заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело расследуется следственно-оперативной группой Департамента полиции Атырауской области.
Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле МВД РК.
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