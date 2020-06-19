Премьер-министр поручил акиматам сформировать достаточный запас аппаратов ИВЛ

Ситуация с коронавирусной инфекцией остается сложной.

На заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин дал ряд поручений кабмину и акимам областей и городов республиканского значения по обеспечению санитарно-эпидемиологического контроля в стране в связи с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

Премьер-министр Мамин напомнил, что за последние две недели фиксируется рост заболеваемости почти во всех регионах.

В связи с этим по поручению главы государства вчерашним решением Межведомственной комиссии введены дополнительные ограничительные меры на предстоящие выходные дни в ряде крупных городов и в населенных пунктах всех регионов с численностью свыше 50 тысяч чел. Это решение должно четко исполняться на местах, - подчеркнул премьер.

По его словам, особое внимание акиматов следует уделить строгому соблюдению санитарных норм и социального дистанцирования в местах общественного пользования.

Также он дал ряд поручений. Министерству здравоохранения совместно с акиматами регионов поручено в течение недели подготовить комплекс новых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Принять оперативные решения по корректировке реализуемых мер с учетом ситуации каждого региона, - указал Мамин.

Министерствам индустрии, здравоохранения требуется также принять меры по увеличению отечественного производства средств индивидуальной защиты и обеспечить их доступность населению.

Совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регионов поручено сформировать достаточный запас аппаратов ИВЛ и резерв средств индивидуальной защиты, обеспечить их наличие в государственном материальном резерве. Акиматам следует проработать с крупными предприятиями вопрос самостоятельного обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

Министерству сельского хозяйства - обеспечить строгий контроль проведения профилактических санитарно-ветеринарных мероприятий, в том числе вакцинации, противоэпизоотических мероприятий во избежание возможного распространения инфекций.

Министерству здравоохранения совместно с акиматами - обеспечить план ежегодной иммунизации населения и актуализировать алгоритмы действий с учетом текущей ситуации по коронавирусной инфекции.

Каждому акиму ситуацию с коронавирусом держать на личном постоянном контроле, - заключил глава кабмина.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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