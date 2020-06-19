Казахстанскую вакцину от COVID-19 могут испытать на людях до конца 2020 года
ВОЗ проверил протокол разработки инактивированной кандидатной вакцины и 15 мая включил в свой список.
Фото : pixabay.com19 июня 2020, 10:21
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, как идет разработка казахстанской вакцины и когда начнутся ее испытания на людях, передает zakon.kz.
По словам министра, на трех платформах сейчас разрабатывают пять вакцин против КВИ, из них 1 уже одобрена ВОЗ.
Первая инактивированная вакцина - вирус нейтрализован под воздействием хим веществ. ВОЗ проверил протокол разработки инактивированной кандидатной вакцины и 15 мая включил в свой список. Успешно проходит доклиническое испытание, проверены безопасность, иммуногенность на линейных мышах. 10 июня и 23 июня исследована токсичность и аллергизирующие свойства кандидатной вакцины, также в июне - июле будет исследоваться токсичность кандидатной вакцины на мышах и крысах, и имунногенность на хорьках и хомяках, - заявил Аймагамбетов.
По его словам, в случае успешности данных этапов испытаний появится возможность продвинуться на следующие этапы проверки эффективности и безвредности вакцины.
В июле - августе - на приматах, в сентябре выход на клиническое испытания в планах, - заключил глава министерства.
Оксана Скибан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028200-6c47890362a03a8eb830fd9db38c7d05
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...