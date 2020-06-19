Казахстанскую вакцину от COVID-19 могут испытать на людях до конца 2020 года

ВОЗ проверил протокол разработки инактивированной кандидатной вакцины и 15 мая включил в свой список.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, как идет разработка казахстанской вакцины и когда начнутся ее испытания на людях, передает zakon.kz.

По словам министра, на трех платформах сейчас разрабатывают пять вакцин против КВИ, из них 1 уже одобрена ВОЗ.

Первая инактивированная вакцина - вирус нейтрализован под воздействием хим веществ. ВОЗ проверил протокол разработки инактивированной кандидатной вакцины и 15 мая включил в свой список. Успешно проходит доклиническое испытание, проверены безопасность, иммуногенность на линейных мышах. 10 июня и 23 июня исследована токсичность и аллергизирующие свойства кандидатной вакцины, также в июне - июле будет исследоваться токсичность кандидатной вакцины на мышах и крысах, и имунногенность на хорьках и хомяках, - заявил Аймагамбетов.

По его словам, в случае успешности данных этапов испытаний появится возможность продвинуться на следующие этапы проверки эффективности и безвредности вакцины.

В июле - августе - на приматах, в сентябре выход на клиническое испытания в планах, - заключил глава министерства.

Оксана Скибан

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