В Нур-Султан вернут строгий карантин в выходные

Будет организовано патрулирование на территории города по соблюдению введенных ограничений.

В связи с резким ростом заболевания коронавирусом в выходные дни с 22.00 часов 19 июня до 00.00 часов 22 июня в Нур-Султан вернут строгий карантин, сообщает zakon.kz.

В столице будет ограничено передвижение по городу как в пешем порядке, так и на личном транспорте, - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Нур-Султана.

В каких случаях можно будет передвигаться по городу

- передвижения от места жительства до места работы и обратно, при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения) для организаций согласно Приложению;

- приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в магазинах и аптеках в непосредственной близости от места проживания и работы;

- выезда в медицинские организации по экстренным случаям;

- выгула домашних животных в непосредственной близости от места проживания;

Жителям города рекомендовали 18 и 19 июня запастись товарами первой необходимости и лекарственными средствами на период действия дополнительных ограничительных мер. Лицам старше 65 лет ограничить выход на улицу без крайней необходимости. Будет проведена масштабная дезинфекционная работа в торговых центрах, базарах, общественном транспорте, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы услуг и местах массового скопления, - говорится в постановлении.

Что не будет работать в Нур-Султане в выходные

- торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома, торговые сети (супермаркеты, гипермаркеты), рынки и магазины продовольственных и непродовольственных товаров, ярмарок;

- рестораны, кафе, фаст-фуды, фудкорты, столовые и другие места общественного питания, кроме предприятий общественного питания, находящихся на открытом воздухе с количеством посадочных мест не более 50-ти и сервис доставки;

- фитнес-центры, фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы, бассейны;

- SPA-центры, SPA-салоны, салоны красоты, парикмахерские, ногтевые студии, барбер-шопы, солярии, массажные центры и прочие подобные объекты сфер услуг;

- общественные бани, бассейны, сауны;

- передвижение общественного транспорта;

- СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей;

- стрельбища, тиры;

- строительные компании, за исключением, где имеются общежития на строительных площадках для рабочих с возможностью обеспечения режима работы без выхода за пределы строительной площадки;

- функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, уличных игровых площадок и иных мест отдыха граждан;

- субъекты финансового рынка и услуг и организаций, имеющих право на осуществление операции с наличной иностранной валютой;

- закрыть въезд в туристические зоны, территориально приближенные к городу Нур-Султан, а лицам, находящимся в указанных зонах - соблюдать социальное дистанцирование.

Руководители организаций должны перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим работы. Магазины и минимаркеты, расположенные в многоквартирных жилых домах и в частном секторе будут работать с 10.00 часов до 17.00 часов.Единое национальное тестирования и вступительные экзамены в отдельные учебные заведения пройдут по заранее утвержденным графикам и в соответствии с утвержденными алгоритмами, - говорится в постановлении.

Полицейские при выявлении фактов нарушений либо не исполнения вышеуказанных требований, установленных на период действия указанного постановления будут принимать соответствующие административные меры. Парки, скверы и другие места отдыха закроют специальными устройствами и ограждениями. Будет организовано патрулирование на территории города по соблюдению введенных ограничений.

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