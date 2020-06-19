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Дождливые выходные ожидают казахстанцев 

Прогноз погоды на три дня.

Фото : sochi-express.ru19 июня 2020, 11:56

Дожди и грозы ожидаются в Казахстане в выходные, сообщает zakon.kz.

В связи с быстрой сменой барических образований, в северной половине республики местами ожидаются дожди с грозами, возможно с градом. В утренние часы на почве вероятны заморозки, днем будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха. В южной половине республики погода жаркая, без осадков, - сообщили в "Казгидромет".


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