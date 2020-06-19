Карантин усиливают в Алматинской области

ЦОНы переходят в режим онлайн, людям старше 65 лет запретили передвигаться по региону.

Главный государственный врач Алматинской области 19 июня внес изменения и дополнения в постановление "Об усилении карантинных мер на территории Алматинской области", передает zakon.kz.

Если ранее в Талдыкоргане была приостановлена работа парков и бассейнов, то согласно новому постановлению будет приостановлена работа скверов и набережных.

Также, ЦОНы региона перейдут в режим работы онлайн. Услуги, которые невозможно оказать в онлайн формате, нужно будет оказывать по предварительной записи, с электронной очередью. График работы ЦОНов установлен с 10:00 до 16-00 часов.

На базах и зонах отдыха, турбазах, санаторно-курортных организациях требуется установка дезинфекционных барьеров и/или тоннелей при входе на территорию объектов. Также отдыхающим запрещено выходить за пределы территории объектов на все время пребывания и отдыха, за исключением посещения пляжей.

Согласно постановлению, ЕНТ в области не отменяется.

В населенных пунктах области, где число жителей более 50 тыс. человек, будет приостановлено функционирование общественных мест: парков, скверов, набережных, аквапарков, ограничен выход на улицу гражданам старше 65-ти лет.

Жителям Алматинской области разрешается свободное перемещение (передвижение) внутри области и за ее пределы, за исключением граждан старше 65-ти лет.

Ограничивается передвижение граждан старше 65-ти лет внутри населенных пунктов, между районами и городами области, а также за пределы области, кроме передвижения внутри населенных пунктов за товарами первой необходимости, медикаментами и пенсионными выплатами, - указано в постановлении.

Кроме этого, несовершеннолетним детям запрещено самостоятельное передвижение без присмотра взрослых.

Согласно постановлению, в области поручено обеспечить дополнительные койки в инфекционных и провизорных стационарах.

С 20 по 21 июня будут закрыты все туристические зоны и нацпарки в Карасайском, Илийском, Талгарском, Енбекшиказахском районах, а также города Капшагая. Тем, кто на этот момент уже там находится, необходимо соблюдать социальное дистанцирование.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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