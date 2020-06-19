Мальчик случайно завел авто и скатил его в озеро

Погиб мужчина.

В Чите трехлетний мальчик случайно завел припаркованный на берегу озера автомобиль. Транспорт скатился в водоем, 51-летний мужчина утонул, передает zakon.kz со ссылкой на Следственный комитет по Забайкальскому краю.

18 июня компания из шести человек отдыхала на озере Кенон. Вечером компания собралась уезжать, люди начали собирать вещи. В это время трехлетний мальчик, сидевший за водительским сиденьем, случайно завел автомобиль. Транспорт на механической КПП съехал в воду.

В автомобиле, помимо ребенка, также находились девятилетний мальчик и двое взрослых мужчина на задних местах. Из-за большой глубины канала автомобиль почти сразу утонул. Взрослые помогли выбраться из тонущей автомашины детям, однако спасти мужчину 1969 года рождения не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев произошедшего. Тело погибшего было отправлено на экспертизу. Признаки насильственной смерти не обнаружено.

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