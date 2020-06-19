Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В нескольких областях Казахстана ожидаются заморозки 

Также объявлено штормовое предупреждение.

Фото : pixabay.com19 июня 2020, 17:09

Штормовое предупреждение объявлено 20 июня в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области ожидается днем местами сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер восточный, юго-восточный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 18 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 18 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара 35-38 градусов.

Ночью в Северо-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки 2 градуса.

В Акмолинской области ночью местами ожидаются заморозки 2 градуса. Ночью и утром местами туман.

В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Шымкенте днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Туркестане днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с, порывы 23 м/с с пыльной бурей. В Кызылорде сохраняются пыльная буря, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный местами 18 м/с. Местами ожидается сильная жара 40 градусов. В Актау днем 20 июня ожидается сильная жара 38 градусов.

Вероятность шторма 85-100 %.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты