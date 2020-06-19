В нескольких областях Казахстана ожидаются заморозки 

Также объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение объявлено 20 июня в нескольких областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области ожидается днем местами сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер восточный, юго-восточный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 18 м/с. В Семее ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 18 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара 35-38 градусов.

Ночью в Северо-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки 2 градуса.

В Акмолинской области ночью местами ожидаются заморозки 2 градуса. Ночью и утром местами туман.

В Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный местами 15-20, днем порывы 23 м/с. В Шымкенте днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Туркестане днем ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с, порывы 23 м/с с пыльной бурей. В Кызылорде сохраняются пыльная буря, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный местами 18 м/с. Местами ожидается сильная жара 40 градусов. В Актау днем 20 июня ожидается сильная жара 38 градусов.

Вероятность шторма 85-100 %.

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