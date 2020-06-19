Сколько осталось в Казахстане тест-систем

В настоящее время мощность лабораторного тестирования достигла 28 тысяч тестов в сутки.

За период с 13 марта по 18 июня в Казахстане выполнено 1 271 471 ПЦР-тестов, сообщает zakon.kz.

В настоящее время мощность лабораторного тестирования достигла 28 тысяч тестов в сутки за счет увеличения до 56 лабораторий. Из них санитарно-эпидемиологической службы - 29 лабораторий, частных медицинских лабораторий - 13, лабораторий медицинских организаций - 14.

По словам вице-министра здравоохранения РК Лязат Актаевой, лаборатории обеспечены достаточным числом тест-систем. Остаток тест-систем на сегодня составляет более 501 тысячи. Из них в государственных лабораториях более 300 тысяч тестов, что соответствует 18-дневному запасу. Дополнительно планируется увеличить мощность лабораторий до 35 тысяч тестов в сутки.

По количеству проводимых тестов на 100 тысяч населения Казахстан проводит 7 тысяч тестов в сутки, что сопоставимо со следующими странами: в Австрии, Канаде делают 6 тысяч тестов в сутки на 100 тысяч населения, в США 8 тысяч тестов в сутки на 100 тысяч населения. Казахстан находится на 34 месте в мире по количеству тестирования на 100 тысяч населения.

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