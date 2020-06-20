Уж замуж невтерпеж

Самолет, башня, дерево. О браках, которые вряд ли заключаются на небесах, и что к ним ведет.

Современные женщины уже не ждут принцев. Иногда даже любимая кукла может заменить жениха. Сообщений о заключении браков с Эйфелевой башней, статуей Свободы, деревом, люстрой или куклой с каждым годом становится все больше и больше. Примеров таких необычных союзов много за рубежом, но прецеденты встречаются и в Казахстане. Такие люди очень комфортно чувствуют себя в обществе неодушевленных предметов и избегают общения с живыми людьми.

Жительница британского города Эксетер, графство Девоншир, "вышла замуж" за собственное пуховое одеяло.

Одеяло всегда приходило мне на помощь в нужный момент и прекрасно обнимается, — говорит 49-летняя Паскаль Селлик. — Я его очень люблю и хочу пригласить людей стать свидетелями моего союза с самым постоянным и утешительным партнером в моей жизни.

На свадьбе Паскаль была в пушистых тапочках, ночной рубашке и домашнем халате. Гостям советуют приходить на свадьбу в пижамах и халатах, можно захватить плюшевых медведей и теплые грелки.

"Мой бойфренд не очень ревнив в моему мужу. Он понимает, что я выхожу замуж за свое одеяло, чтобы поднять вопрос одиночества. У нас очень теплые отношения", - говорит Паскаль Селлик.

Такое не доверительное отношение к людям, по словам нейропсихолога, формируются уже в самом раннем детстве.

"Если родители холодные, то ребенок такую привязанность он формирует патологичную, ненадежную – никому доверять нельзя. Ребенок становится агрессивным, подавленным. И когда человек вырастает, ему очень сложно выстраивать близкие и доверительные отношения с другими людьми", - разъясняет нейропсихолог Светлана Грязева.

21-летняя Фелисити Кадлец из Массачусетса вышла замуж за куклу-зомби, которую получила в подарок на 13-й день рождения. Торжественное событие произошло в сентябре 2018 года. Женщина говорит, что между ними есть как возвышенные, так и интимные отношения.

Я хотела сделать полноценную свадьбу, потому что я хотела таким образом показать ей свою любовь. Это был очень красивый день, у меня было очень красивое платье, и я чувствовала себя настоящей женщиной. Мне нравилось, как выглядела Келли. Мы запомним этот день навсегда. Я начала что-то чувствовать к Келли, когда мне было 16. Мне просто нравился ее характер, у нее была эта энергетика, - рассказывает о своих отношениях с куклой Фелисити Кадлец.

Самолет, башня, дерево. О браках, которые вряд ли заключаются на небесах, и что к ним ведет. Расскажет корреспондент "Первого канала "Евразия" Эльмира Ишмухаметова. Смотрите в программе "Аналитика", 21 июня в 20:00.

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