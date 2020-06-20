11-летняя девочка плачет кровью

В клинике провели ряд анализов, чтобы выяснить причину кровотечения, но у пациентки не было травм глаз или головы, да и по всем показателям она полностью здорова.

В Индии живет 11-летняя девочка из глаз которой текут кроваво-красные слезы. Слезы появляются внезапно несколько раз в день: девочка при этом не чувствует ни боли, ни сильных эмоций, сообщает zakon.kz.

Как пишет Science Alert, это странное и очень редкое медицинское явление, известное как гемолакрия.

Мать, первая заметившая кровь, струящуюся из глаз дочери, немедленно доставила ее в больницу. В клинике провели ряд анализов, чтобы выяснить причину кровотечения, но у пациентки не было травм глаз или головы, да и по всем показателям она была полностью здорова. У девочки и в прошлом не было серьезных болезней, ее слезные железы оказались неповрежденными, результаты крови хорошими.

Десять лет назад National Geographic задокументировал подобный случай у 14-летней индийской девушки. Ее состояние ставился под сомнение, а мать подозревали в мошенничестве. В 2019-м медицинское исследование описало случай гемолакрии у 16-летней девушки, которая поступила в больницу в Бангладеш.

Вполне возможно, что по крайней мере в некоторых случаях гормоны могут играть определенную роль. Исследования 1991 года, которое искало "скрытую" кровь в слезах 125 здоровых добровольцев, выявило ее следы в почти у одной пятой испытуемых, чаще всего это было связано с менструацией.

Подобные кровотечения при определенных условиях могут вызвать и некоторые лекарственные препараты, но все это никак не относится к необычной юной пациентке — подозрения ни на одно из перечисленных заболеваний не подтвердились.

Тем не менее, одиннадцатилетняя девочка продолжает плакать кровью, которая перестает сочиться из ее глаз так же неожиданно, как и начинает. Радует при этом одно: болевых ощущений пациентка при этом не испытывает.

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