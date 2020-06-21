Подтверждена связь между группой крови и тяжестью COVID-19
Вторая группа крови оказалась самой уязвимой к коронавирусу, первая - самой защищенной от патогена.
Фото : Getty Images21 июня 2020, 13:33
Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса, говорится в статье, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine, передает zakon.kz.
Независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.
Исследователи пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители второй группы крови. При этом для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.
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