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Подтверждена связь между группой крови и тяжестью COVID-19

Вторая группа крови оказалась самой уязвимой к коронавирусу, первая - самой защищенной от патогена.

Фото : Getty Images21 июня 2020, 13:33

Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса, говорится в статье, опубликованной в журнале The New England Journal of Medicine, передает zakon.kz.

Независимые исследования проводились в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.

Исследователи пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения COVID-19 имеют носители второй группы крови. При этом для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.


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