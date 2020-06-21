В Атырау скончался пациент с коронавирусом
Это девятый случай в городе.
Фото : Pixabay21 июня 2020, 14:01
В Атырау от коронавируса скончался 81-летний пенсионер, передает zakon.kz.
Согласно информации управздрава Атырауской области, пожилой мужчина 1939 года был доставлен каретой скорой помощи в провизорный стационар областного противотуберкулезного диспансера.
При поступлении жаловался на повышение температуры до 39°C, общую слабость, потливость, сухой кашель, снижение аппетита.
По словам пациента, вышеуказанные жалобы беспокоили его с начала июня. Дома пожилой мужчина занимался самолечением, не обращаясь за медицинской помощью, однако улучшений в состоянии здоровья не было. 11 июня пенсионер прошел обследование в центре "Медикер" откуда его доставили в провизорный стационар областного противотуберкулезного диспансера, - рассказали в облздраве.
На момент поступления в провизорное отделение состояние пожилого оценивалось как среднетяжелое. Пенсионер сдал ПЦР-тест на наличие Covid-19, который показал положительный результат.
20 июня пациенту стало плохо, произошла остановка сердца и дыхания. Несмотря на реанимационные мероприятия у больного была констатировала клиническая смерть. Причина смерти - острая дыхательная и сердечная недостаточность, диагноз "Коронавирусная инфекция", - пояснили в управлении здравоохранения.
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