Более трети сотрудников "Скорой" в Актобе имеют признаки заболевания ОРВИ

За минувшие сутки 2 274 звонков поступило на 103 в Актобе.

Заместитель акима Актюбинской области Нуржауган Калауов, глава управздрава региона Светлана Есенаманова и руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг региона Нурсулу Беркимбаева рассказали о ситуации по коронавирусу в области. Трансляцию пресс-конференции провел Instagram-аккаунт акимата Актюбинской области, передает zakon.kz.

Согласно их словам, 34% сотрудников "Скорой помощи" Актобе имеют признаки заболевания ОРВИ. За минувшие сутки 2 274 звонка поступило на 103 в Актобе. При этом вызовы с жалобами на пневмонию "пошли на положительную динамику.

Если в первые два дня количество вызовов было по 130 (из них 100 госпитализировали), то вчера был 91 привоз, госпитализировано 67. За ночь было 69 вызовов, госпитализирована половина.

Отмечается, что заболевание резко поражает легкие. Есть случаи, когда человек с вечера чувствовал себя не плохо, отдышки не было. Но спустя два дня температуры, происходит летальный̆ исход. Поэтому все пациенты с температурой должны своевременно звонить на 103 к ним будет направляться участковая скорая помощь, если температура высокая, то забирает централизованная.

Если после осмотра рекомендовано амбулаторное исследование, то для них готовы отделы, где все необходимые исследования, вплоть до КТ будут произведены.

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