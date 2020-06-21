Прыжок девушки из окна 8 этажа в Нур-Султане попал на видео

Девушка осталась жива. Спасатели успели передвинуть "куб жизни".

Парень и девушка выбросились из окна в столице, сообщает zakon.kz.

21 июня в 19:22 подразделения ДЧС города Нур-Султан в составе семи человек и двух единиц техники выехали на вызов о попытке суицида по адресу: проспект Кабанбай батыра 40 - ЖК Инфинити.

В окне 8 этажа стояла девушка, с явным намерением совершить самоубийство. Спасателями был установлен куб жизни, так как для развертывания пожарной автолестницы мешал припаркованный автотранспорт. Девушка, увидев действия спасателей, перешла на другую сторону двора. На уговоры не реагировала и когда к ней стала приближаться пожарная лестница со спасателями, прыгнула.

Но сотрудники гражданской защиты вовремя переставили куб, и девушка упала на него. Ее подбросило, она упала на козырек подвального помещения из металлического листа.

Девушку, 1986 года рождения сразу же поместили в карету скорой помощи.

В пресс-службе ДЧС города Нур-Султан сообщили, что до поступления сообщения о девушке, с верхнего этажа упал (или спрыгнул) парень, которого забрала также карета скорой помощи и доставили в больницу.

Сейчас оба находятся в городской многопрофильной больнице№ 2. Мужчина в тяжелом состоянии, женщина на обследовании.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: astana_press

Автор видео: Баха Болатбекулы

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!