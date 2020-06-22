Путин: Не исключено, что буду баллотироваться на новый срок

Интервью с президентом РФ вышло за три дня до старта в России голосования по поправкам к Конституции.

Владимир Путин допустил свое участие в следующих выборах президента, которые намечены 2024-ый год. Сейчас законодательство запрещает это делать, но если необходимые изменения в Конституцию примут, то такой вариант нельзя исключать - сказал глава России, сообщает zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Интервью с президентом РФ вышло за три дня до старта в России голосования по поправкам к Конституции. Оно пройдет с 24 июня по 1 июля включительно, заключительный день голосования будет нерабочим.

При этом Путин заявил, что, если соответствующая поправка не будет принята, "года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников". Он подчеркнул, что чиновникам "работать надо, а не преемников искать".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!