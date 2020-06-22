За сутки в Казахстане выявили 964 бессимптомных носителя Covid-19

Всего в стране подтверждено 9809 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

В Казахстане за 21 июня 2020 года зарегистрированы 964 носителя без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 964 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:

Акмолинская область - 42, ктюбинская область - 19, Алматинская область - 58, Атырауская область - 137, Восточно-Казахстанская область - 20, Жамбылская область - 56, Западно-Казахстанская область - 85, Кызылординская область - 17, Карагандинская область - 140, Костанайская область - 23, Мангистауская область - 35, Северо-Казахстанская область - 65, Туркестанская область - 26, Павлодарская область - 12, город Нур-Султан - 63, город Алматы - 80, город Шымкент – 86.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 9809 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19:

Акмолинская область – 261,

Актюбинская область - 307,

Алматинская область - 636,

Атырауская область - 1061,

Восточно-Казахстанская область - 306,

Жамбылская область - 288,

Западно-Казахстанская область - 661,

Кызылординская область - 248,

Карагандинская область - 1442,

Костанайская область - 181,

Мангыстауская область - 295,

Северо-Казахстанская область - 271,

Туркестанская область - 447,

Павлодарская область - 122,

город Нур-Султан - 1086,

город Алматы - 1225,

город Шымкент - 972.

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