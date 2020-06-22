Коронавирус ослабевает и может исчезнуть сам по себе - доктор

С ним не согласны коллеги.

Итальянский врач-инфекционист Маттео Бассетти считает, что коронавирусная инфекция стала менее опасной и может исчезнуть сама по себе. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

По его мнению, это произошло, возможно, из-за генетических мутаций.

В марте и начале апреля картина была совершенно иной. Люди приходили в отделение неотложной помощи в очень тяжелом состоянии. Им требовались кислород и вентиляция легких, у некоторых развилась пневмония, - сказал Бассетти.

Картина, как отметил доктор, полностью изменилась с точки зрения модели поведения.

В марте и апреле коронавирус был похож на агрессивного тигра, а теперь он похож на дикую кошку. Даже пожилые пациенты, в возрасте 80 или 90 лет, сейчас дышат без посторонней помощи. Раньше те же самые пациенты умерли бы за два-три дня, - сообщил Маттео Бассетти.

Одной из причин ослабления, по мнению доктора, может быть мутация вируса в ответ на меры социальной дистанции.

Я думаю, что вирус мутировал, потому что наша иммунная система реагирует, и теперь у нас более низкая вирусная нагрузка из-за защиты - ношения масок и социального дистанцирования, - сказал он.

По словам доктора, вирус может быть уничтожен до того, как ученые создадут вакцину.

Однако другой эксперт не разделил оптимизма своего коллеги. По мнению профессора Медицинского факультета Университета Эксетера Барат Панкхании, исчезновение вируса может занять годы.

Вирус исчезнет, если не будет зараженных. Если у нас будет успешная вакцина, то мы сможем сделать то, что сделали с оспой. Но поскольку короанвирус настолько заразен и распространен, он не исчезнет в течение очень долгого времени, - сказал он.

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