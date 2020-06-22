Еще 91 абитуриентов были исключены за нарушения правил проведения ЕНТ во время тестирования.

Более 70 человек не были допущены для сдачи ЕНТ в Казахстане, сообщила на брифинге заместитель директора Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Наужан Дидарбекова, передает корреспондент zakon.kz.

Как ранее отметила 73 человека не были допущены на ЕНТ, 91 были исключены за нарушения правил проведения ЕНТ во время тестирования, — сообщила Дидарбекова.

Как сообщалось ранее, единое национальное тестирование началось в Казахстане в воскресенье, 21 июня, и продлится до 5 июля 2020 года.

Из 161 пункта проведения ЕНТ в первый день задействован только 51 пункт, 44 из них расположены в сельской местности.

Все участники прошли 5 этапов дезинфекции согласно санитарно-эпидемиологическим нормам: прохождение через дезинфицирующий тоннель, обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком, замер температуры, обработка рук санитайзером и предоставление медицинских масок.

При запуске и рассадке тестируемых соблюдается расстояние не менее 2 метров. Каждая аудитория будет периодически проветриваться и обрабатываться бактерицидными средствами и рециркуляторами воздуха. Аудитории заполнены на 35%, в каждой присутствуют 10-18 человек. В прошлом году в одной аудитории в среднем находились 50 абитуриентов.

В этом году по всей стране 131 755 человек проявили желание сдать ЕНТ, из них 111 109, или 82 %, – выпускники школ текущего года. В целом, несмотря на карантин, по сравнению с прошлым годом количество выпускников, желающих сдать ЕНТ, увеличилось на 12%.

По ее словам, в первый день тестирование прошло в 15 регионах страны в 161 пунктах, из которых 44 находятся в сельской местности. Участие в ЕНТ должны были принять 6 512 абитуриентов, однако непосредственно на тестирование пришло 6 186 человек или 95 % от общего количества.

Если посмотреть результаты первого дня ЕНТ, то минимальный балл набрали 4 222 участника или 68,3%, не набравшие минимальный балл — 1 964 тестируемых или 31,7 %. В целом набравших 130 баллов 39 человек, — сказала замглавы Национального центра тестирования.

Она добавила, что на сегодняшний день начат прием заявок. В случае, если апелляция будет удовлетворена, то она будет направлена на рассмотрение республиканской комиссии и результаты будут доведены до конца дня.

Окончательные результаты ЕНТ станут известны в августе месяце, так как до 25 августа в центре Национального тестирования будет проводится мониторинг видеозаписей со всех пунктов сдачи ЕНТ. Если будет выявлено, что участник использовал подсказки или запрещенные предметы, то их результаты будут аннулированы, — заключила Дидарбекова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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