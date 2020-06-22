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"Мы все на антидепрессантах" - врач о тяжелой ситуации в больницах Нур-Султана

Мы все на препаратах сидим, говорит врач.

Фото : кадр из видео22 июня 2020, 12:00

Главный инфекционист управления здравоохранения Нур-Султана Сауле Атыгаева рассказала, почему ее коллеги "сидят на антидепрессантах" и что происходит в реанимации городского инфекционного стационара, передает zakon.kz.

Если считать с 28 января, то мы уже пятый месяц находимся на работе. Дома мы не бываем вообще. С самого первого дня работы нашего стационара мы не были полупустыми.

В последнюю неделю мы увидели не только большое количество пациентов, мы увидели большое количество тяжелых пациентов. Сейчас практически 95% всех пациентов, находящихся в этом стационаре - пациенты с пневмонией, с дыхательной недостаточностью, те, кто нуждается в кислородной поддержке. Наша реанимация заполнена практически вся, - сказала Атыгаева.

Главный инфекционист призвала казахстанцев быть благоразумными, беречь не только свое здоровье, но и здоровье близких. Она каждый день видит задыхающихся людей, и все, по ее словам, из-за того, что люди не соблюдают карантин.

Я 28 лет работаю, такого ужаса в жизни никогда не видела. При тебе человек умирает. Очень много умирает людей только из-за того, что все не думая ни о чем вышли на улицы, ходят в гости, заражают друг друга. Это просто тяжело. Осуждаем, говорим "итальянский сценарий", но это так и есть. Это очень тяжело, поверьте мне.

Мы все на препаратах сидим, на антидепрессантах, потому что иначе мы не можем. Четыре месяца в таком режиме - это ад настоящий. Это страшно, правда, - подытожила Сауле Атыгаева.

В Казахстане на утро 22 июня зарегистрировано 17 732 заболевших коронавирусом, из них выздоровели 10 897 человек, скончались 120 пациентов.


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