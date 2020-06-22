Назначен новый руководитель управления городской мобильности Алматы

Адилов за годы работы успел пройти все ступени государственной службы.

Распоряжением акима Алматы Ерлан Адилов назначен руководителем Управления городской мобильности города, сообщает zakon.kz.

Ерлан Адилов родился в 1976 году, окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева. Имеет два высших образования в сфере транспорта и юриспруденции. Трудовую деятельность начал сотрудником службы безопасности в частных организациях. В сфере транспорта начал работу инженером по технике безопасности в ТОО "Автобусный парк №4" г. Алматы. В государственную службу вступил в 2007 г. сотрудником районного акимата.

С 2008 года работает в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы, где начинал с должности специалиста отдела транспорта. За годы работы успел пройти все ступени государственной службы. С 2018 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя Управления городской мобильности.

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