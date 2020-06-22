Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назначен новый руководитель управления городской мобильности Алматы

Адилов за годы работы успел пройти все ступени государственной службы.

Фото : пресс-служба22 июня 2020, 12:34

Распоряжением акима Алматы Ерлан Адилов назначен руководителем Управления городской мобильности города, сообщает zakon.kz.

Ерлан Адилов родился в 1976 году, окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева. Имеет два высших образования в сфере транспорта и юриспруденции. Трудовую деятельность начал сотрудником службы безопасности в частных организациях. В сфере транспорта начал работу инженером по технике безопасности в ТОО "Автобусный парк №4" г. Алматы. В государственную службу вступил в 2007 г. сотрудником районного акимата.

С 2008 года работает в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы, где начинал с должности специалиста отдела транспорта. За годы работы успел пройти все ступени государственной службы. С 2018 года по сегодняшний день занимал должность заместителя руководителя Управления городской мобильности.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты