Компания заплатила многомиллионный штраф за фиктивный счет-фактуру

Взысканная сумма полностью поступила в бюджет.

В Алматы выявляют недобросовестных налогоплательщиков, выписывающих фиктивные счета-фактуры, сообщает zakon.kz.

Управлением государственных доходов по Ауэзовскому району Алматы проводится работа в отношении недобросовестных налогоплательщиков, выписывающих фиктивные счета-фактуры.

- Фиктивным счетом-фактурой признается счет-фактура, выписанный налогоплательщиком, не состоящим на регистрационном учете по НДС, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку товаров, и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость, - пояснили налоговики.

В результате проводимой работы установлено ТОО, которое оказало услуги в адрес государственного учреждения и выписало счет-фактуру, хотя на момент выписки счета-фактуры не являлся плательщиком НДС. В результате фирма была оштрафована на сумму 6,4 млн тенге, которая полностью взыскана в бюджет.

За выписку налогоплательщиком фиктивного счета-фактуры, статьей 280 КоАП РК предусмотрена административная ответственность на субъектов малого предпринимательства в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере трехсот процентов от суммы налога на добавленную стоимость, включенной в счет-фактуру.

По информации налоговиков, работа в данном направлении продолжается.

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