Мужчина утонул, спасая девушку в Акмолинской области

Девушка случайно подскользнулась.

Рядом с Нур-Султаном в селе Оразак, при спасении девушки утонул 29-летний мужчина, передает zakon.kz.

Согласно информации ДЧС региона, Несчастный случай произошел 21 июня в 5 часов утра. Компания молодых людей приехала на отдых из города Нур-Султан в село Оразак в субботний вечер.

Нам поступило телефонное сообщение о том, что в реке Нура вблизи села Оразак утонул человек. На место происшествия направлен сотрудник отдела чрезвычайных ситуации, информация подтвердилась. Для проведения поисковых работ были запрошены силы и средства ОСО ГУ «СП и АСР» ДЧС г. Нур-Султан. Было установлено, что компания из девяти друзей прибыла из столицы в село ориентировочно в 20 часов после чего совместно направились к реке Нура. По прибытию принялись готовить пищу и проводили совместный досуг. Около пяти часов утра одна из девушек под скользнулась с обрыва и упала в реку. Из отдыхавшие вместе двое мужчин прыгнули воду для оказания помощи девушке. В результате девушка была спасена однако бросившийся на помощь один из мужчин 1991 года рождения утонул при спасении, - рассказал и.о. начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.

Данный водоем не оборудован для купания, на съезде дамбы вблизи села Оразак установлено два запрещающих купание знака, береговая линия в районе места происшествия имеет обрывистый берег.

С начала года в водоемах области утонуло семь человек.

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