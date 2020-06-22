Водители кортежа в Туркестанской области получили штрафов на 100 тысяч тенге

Всего на них составили шесть протоколов.

В Туркестанской области к административной ответственности привлекли трех водителей кортежа, нарушавших ПДД, передает zakon.kz.

Согласно информации ДП региона, ранее в социальных сетях распространилось видео с "кортежем" из нескольких автомашин, гоняющих по улице и нарушающих ПДД. При проверке установлено, что инцидент произошел в селе Аксукент Сайрамского района Туркестанской области. С целью установления личности нарушителей полицейские Сайрамского РУП провели необходимые мероприятия и привлекли водителей к административной ответственности.

В итоге в отношении трех водителей автомашин "Дэу Нексия", "Лады 21703" и "ВАЗ 21099" стражи порядка составили 6 протоколов об административной ответственности по следующим статьям КоАП РК: ст. 590 ч. 2 и ч. 5 "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", ст. 599 ч.1 "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика" и ст. 603 ч. 1 и ч. 2 "Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб". Автомашины водворены на штрафстоянку.

Всего же на нарушителей наложено административных штрафов на сумму свыше 100 тысяч тенге.

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