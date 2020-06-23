Кроссовер насквозь протаранил отбойник в Акмолинской области
Кадры страшных последствий аварии в Акмолинской области успели снять очевидцы.
Фото : 11223 июня 2020, 06:58
В Акмолинской области отбойник насквозь протаранил кроссовер, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.
Отбойник насквозь пробил машину. Кадры страшных последствий аварии в Акмолинской области успели снять очевидцы.
ДТП произошло на трассе "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты". По имеющимся данным, водитель кроссовера не справился с управлением, на полном ходу съехал на обочину и врезался в металлический отбойник.
Трудно представить, что после такого удара кто-то мог уцелеть, но водитель и пассажирка отделались легкими ушибами и от госпитализации отказались.
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