Кроссовер насквозь протаранил отбойник в Акмолинской области

Кадры страшных последствий аварии в Акмолинской области успели снять очевидцы.

В Акмолинской области отбойник насквозь протаранил кроссовер, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Отбойник насквозь пробил машину. Кадры страшных последствий аварии в Акмолинской области успели снять очевидцы.

ДТП произошло на трассе "Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты". По имеющимся данным, водитель кроссовера не справился с управлением, на полном ходу съехал на обочину и врезался в металлический отбойник.

Трудно представить, что после такого удара кто-то мог уцелеть, но водитель и пассажирка отделались легкими ушибами и от госпитализации отказались.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!