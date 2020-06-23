С марта провели 1 млн 400 тысяч исследований, 80% из них были бесплатными для населения.

До 30 тысяч исследований в сутки на коронавирус проводят в Казахстане. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

В марте текущего года у нас всего было 34 лаборатории, в день проводили до 12 тысяч исследований. Сегодня это уже 56 лабораторий, ежедневно проводим до 30 тысяч исследований. С марта провели 1 млн 400 тысяч исследований, при этом 80% были проведены бесплатно для подлежащего населения, - сообщила Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Она напомнила, что ПЦР - это диагностический тест, который проводится по определенным показаниям.

По клиническим показаниям: тест проводится для лиц, у которых есть симптомы заболевания, которые не исключают КВИ. Этот тест должен проводиться по назначению врача. По эпидемиологическим показаниям: также определены группы, которые подлежат тестированию. Эти показания определяет врач-эпидемиолог. Это близкие контакты больного с коронавирусной инфекцией, призывники, лица, которые поступают в закрытые медучреждения, медикосоциальные учреждения. Эти назначения должны проводиться медработником и врачом-эпидемиологом, - добавила главный санврач.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!