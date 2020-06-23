Главный санврач обратилась к казахстанцам, которые носят маски на подбородках

Также она отметила, что основное правило, которое необходимо соблюдать ежедневно, это гигиена рук.

Ношение маски на подбородке не защитит вас от заражения коронавирусом, сообщила главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

При этом мы наблюдаем, что маски носятся не правильно. Зачастую маски носят на подбородке. Уважаемые казахстанцы, ношение масок на подбородке никак не защитит вас от коронавируса. Маска должна защищать лицо и нос, — сообщила Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Также, по ее словам, не нужно трогать лицо руками и основное правило, которое необходимо повторять ежедневно, это гигиена рук.

Использование антисептиков, нужно избегать лишних контактов, что позволит уменьшить передачу инфекций в обществе и вернутся к нашей прежней жизни, — добавила главный санитарный врач.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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