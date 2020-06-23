Должны ли работодатели заставлять подчиненных сдавать тест на COVID-19?

ПЦР-тест должен проводиться только по показанию - заявила главный санврач страны.

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова высказалась о работодателях, заставляющих своих подчиненных сдавать тест на COVID-19, передает корреспондент zakon.kz.

Требование работодателя по обязательному прохождению тестирования на данный момент создает большую нагрузку и снижает доступ к тестированию для тех, кому это нужно. Нужно это может быть завтра каждому из нас или нашим близким. Еще раз хочу обратиться к работодателям и населению. ПЦР-тест должен проводиться тем, кому это показано, - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Она отметила, что работодатели могут обеспечить безопасность своим работникам, применяя элементарные правила профилактики - бесконтактная термометрия при входе на работу, обязательное обеспечение санитайзерами, использование медицинских масок и создание условий по обеспечению соцдистанции на рабочем месте.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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