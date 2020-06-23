"Рекомендации" использовать пары спирта для лечения COVID-19 опровергла инфекционист

По словам эксперта, чтобы вирус погиб, нужна концентрация спирта не менее 60%, что практически невозможно создать в человеческом организме.

Рекомендации дышать парами спирта или водки мы не давали, поэтому распространяемая в соцсетях такая информация это фэйк, заявила ведущий инфекционист Динагуль Баешева, передает корреспондент zakon.kz.

Наверное, они руководствуются тем, что мы рекомендуем спиртовые антисептики. Но на самом деле это неправильно, это конечно, фэйк. Мы такие рекомендации не даем. Потому что, чтобы этот вирус погиб, нужна концентрация спирта. Это должно быть 60%, что практически невозможно создать в человеческом организме. Поэтому, безусловно, эта информация фэйковая, мы такие рекомендации не даем, — заявила Баешева на брифинге в СЦК.

Также она объяснила использование отдельных медицинских препаратов при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день это заболевание имеет очень разнообразный патогенез. Относительно гидроксихлорохина: мы учитываем не только международный опыт, мы имеем сегодня свой хороший опыт. Использование у некоторых пациентов, которые не идут на других противовирусных препаратах, показало, что гидроксихлорохин в этих случаях оказывает хороший противовирусный эффект. Поэтому мы его используем не всем подряд, а с учетом тяжести состояния и клинико-лабораторных показателей, — объяснила Баешева.

Однако инфекционист уточнила, что с учетом рисков и пользы для больного врачи используют данный препарат в течение пяти дней. Также она уточнила, что на сегодняшний день проводятся клинические испытания другого препарата, который положительно зарекомендовал себя в других странах.

Фавипоравир – это препарат, который разработан в Японии. Сейчас он проходит этап клинических испытаний, и мы тоже заинтересованы. И при регистрации этого препарата, у нас будет возможность провести клинические исследования и в нашей стране, — отметила Баешева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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