Определены лучшие госслужащие Казахстана

В текущем году в конкурсе принял участие 761 госслужащий со всего Казахстана.

В Казахстане сегодня праздную День государственного служащего. Председателя Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова поздравила коллег и назвала имена лучших госслужащих по итогам года, передает zakon.kz.

В 2013 году Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев утвердил 23 июня Днем государственного служащего.

С этого момента, каждый год мы отмечаем наш профессиональный праздник, который уже стал доброй традицией. В преддверии этого дня Агентством отмечаются особо отличившиеся госслужащие. Так, за значительный вклад в развитие государственной службы, успешное выполнение заданий особой важности и сложности в текущем году 72 государственных служащих были награждены ведомственной наградой Агентства "Үздік мемлекеттік қызметші", - написала в facebook Жаилганова.

Для развития потенциала и конкурентоспособности работников государственного аппарата третий год подряд проводится конкурс "Лучший государственный служащий года".

В текущем году в конкурсе принял участие 761 госслужащий со всего Казахстана. По его итогам победителями стали:

– Ернұр Абжахан, заместитель руководителя Управления городской мобильности г. Алматы;

– Алмагуль Азаматова, главный специалист отдела занятости и социальных программ Жарминского района ВКО;

– Бауржан Ахметалин, офицер Департамента по чрезвычайным ситуациям по КЧС МВД Нур-Султана;

– Берик Досымбеков, главный специалист Отдела физической культуры и спорта Караганды;

– Алмас Еркибаев, главный специалист-секретарь судебного заседания канцелярии Атбасарского районного суда Администратора судов по Акмолинской области;

– Дидар Ибраев, руководитель аппарата акима Актогайского района;

– Арман Кабылов, руководитель Отдела внутренней политики Кобдинского района Актюбинской области;

– Ажар Калиева, главный специалист Отдела образования города Капшагай Алматинской области;

– Акжибек Капалбаева, главный специалист Управления превенции Департамента Агентства по противодействии коррупции Шымкента;

– Ақтөре Талгатұлы, старший офицер Управления превенции Департамента Агентства по противодействии коррупции по Туркестанской области.

Сегодня на государственной службе трудятся порядка 89 тысяч человек, из них более 42 тысяч в регионах. Более половины (55,7 %) из всего количества госслужащих это – женщины. Из года в год увеличивается интерес молодежи к государственной службе. Сегодня в стране свыше 20 тысяч молодых госслужащих, из них более 1500 человек занимают различные руководящие должности, - отметила глава АДГС.

Неотъемлемой частью профессионализации служащих является система подготовки, переподготовки и повышения квалификации служащих. Ежегодно повышение квалификации и переподготовку проходят порядка 24 тысяч госслужащих. Повышен качественный состав государственных служащих, улучшились показатели соблюдения принципа меритократии и кадровой стабильности.

Доля государственных служащих с зарубежным образованием по итогам прошлого года выросла на 15 % (составляет 2 790 человек). Повышение привлекательности госслужбы позволило снизить уровень оттока кадров до 6 % от штатной численности.

Сейчас в условиях пандемии Covid-19 на государственных служащих возложена большая ответственность по обеспечению бесперебойной работы всех сфер жизнедеятельности населения. В этот непростой период благодаря вашей ежедневной и слаженной работе, обеспечивается полноценное функционирование государственного аппарата. Я верю, что ваши усилия и впредь будут направлены на развитие казахстанской государственности, обеспечение демократии, экономического развития страны и роста благосостояния народа. Спасибо вам за работу и преданность избранному делу! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! - заключила Анар Жаилганова.

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