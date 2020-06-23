Принимаемые меры позволят сократить риски аварийных остановок казахстанских месторождений.

Во второй половине Казахстан продолжит сокращать добычу нефти, сообщает zakon.kz.

По информации главы правительства, правительство РК приняло Постановление "О введении временных ограничений на пользование участками недр для средних, крупных и гигантских месторождений пропорционально экспортным объемам".

Принятый подход позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка РК в необходимых объемах нефтепродуктов, а также справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти для крупных проектов и старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи.

Принимаемые меры позволят сократить риски аварийных остановок казахстанских месторождений и обеспечить стабильное поступление денежных средств от экспорта казахстанской нефти.

Благодаря ранее принятым мерам по сокращению нефти в Казахстане и других странах, наблюдается положительная тенденция в динамике цен на нефть (на 23.06.2020 г. цена марки Brent составила 42,23 долл/барр) и уменьшение дисбаланса на нефтяном рынке.

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