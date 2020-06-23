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Казахстан продолжит сокращать добычу нефти

Принимаемые меры позволят сократить риски аварийных остановок казахстанских месторождений.

Фото : focus.ua23 июня 2020, 13:28

Во второй половине Казахстан продолжит сокращать добычу нефти, сообщает zakon.kz.

По информации главы правительства, правительство РК приняло Постановление "О введении временных ограничений на пользование участками недр для средних, крупных и гигантских месторождений пропорционально экспортным объемам".

Принятый подход позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка РК в необходимых объемах нефтепродуктов, а также справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти для крупных проектов и старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи.

Принимаемые меры позволят сократить риски аварийных остановок казахстанских месторождений и обеспечить стабильное поступление денежных средств от экспорта казахстанской нефти.

Благодаря ранее принятым мерам по сокращению нефти в Казахстане и других странах, наблюдается положительная тенденция в динамике цен на нефть (на 23.06.2020 г. цена марки Brent составила 42,23 долл/барр) и уменьшение дисбаланса на нефтяном рынке.


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