Карантин усилят в Шымкенте

В выходные не будут работать рынки, общественный транспорт и объекты общественного питания.

С 24 июня в Шымкенте усилят карантинные меры, передает zakon.kz.

По данным elitar.kz, будет приостановлена деятельность:

- детских садов;

- всех спортобъектов (фитнес-центры, тренажерные залы, бассейны);

- места массового скопления людей, в том числе: парков, скверов, аллей;

- организаций сферы услуг (автомойки, шиномонтаж, центры замены масла, СТО, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, чистка ковров, центры по ремонту техники, одежды, обуви и т.п.), банных комплексов (сауны, SPA-салоны, бани и т.п.). В выходные не будут работать рынки, общественный транспорт и объекты общественного питания.

В выходные не будут работать рынки, общественный транспорт и объекты общественного питания.

В будние дни рынки (продовольственные и непродовольственные) будут работать с 6:00 до 16:00, оптовые рынки с 5:00 до 13:00.

Также ограничения коснутся:

- всех объектов торговли с 10 до 18:00;

- всех объектов общественного питания с 09.00 до 21.00 часов;

- центров занятости и обслуживания населения с графиком работы с 08.00 до 12.00 часов;

- общественного транспорта с последующим продолжением дезинфекционных мероприятий с 07.00 до 11.00, вечером с 17.00 до 20.00 часов.

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