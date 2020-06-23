Алматинских меценатов и волонтеров наградили медалью "Халық алғысы"

Аким Алматы отметил работу медиков и полицейских, первыми принявших удар пандемии и находящихся на передовой борьбы с коронавирусом.

Медалью "Халық алғысы" наградили меценатов и волонтеров в Алматы, сообщает zakon.kz.

В ходе республиканского онлайн-форума Biz Birgemiz отмечены самые активные участники борьбы с COVID-19, среди которых врачи, полицейские, волонтеры и журналисты. Глава государства К.-Ж. Токаев отметил вклад волонтеров, принимавших участие в республиканской акции Biz Birgemiz, в борьбе с распространением COVID-19. Он выразил благодарность от имени Елбасы и себя лично.

Как отметил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, помощь неравнодушных казахстанцев была особенно важна в период режима чрезвычайного положения.

Алматинцы, которые всегда отличались отзывчивостью и готовностью оказать поддержку, с первых дней включились в общественную работу. Вклад каждого из них, а также тысяч других горожан, неоценим, — подчеркнул аким города.

По словам Сагинтаева, принятые в период режима ЧП меры позволили остановить массовое распространение коронавируса. Благодаря тому что горожане прислушались к рекомендациям и оставались на самоизоляции, спасло ситуацию.

Понимаю, что жители соскучились по общению, встречам, нашей природе, прогулкам по улицам и скверам. Это наша жизнь. Но, к сожалению, пандемия – невидимый враг, который вносит коррективы в привычный уклад жизни. Поэтому я прошу алматинцев соблюдать все требования санитарно-эпидемиологических служб. Они очень простые: нужно беречь себя, своих родных, друзей, сослуживцев, окружающих и не подвергать их и себя риску заражения, — обратился Сагинтаев к горожанам.

Аким Алматы отметил работу медиков и полицейских, первыми принявших удар пандемии и находящихся на передовой борьбы с коронавирусом. Cагинтаев также поблагодарил меценатов, внесших свой вклад и поддержавших горожан, а также волонтеров, которые фасовали и развозили продуктовые наборы нуждающимся.





Особо отличившиеся награждены медалью "Халық алғысы", а также благодарственными письмами Елбасы. Среди них олимпийский чемпион, Герой Труда Казахстана, заслуженный мастер спорта СССР Жаксылык Ушкемпиров, начальник отдела МПС УП Бостандыкского района Жандос Тасманов, заведующий Домом самостоятельного проживания Омиржан Абилкасымов, руководитель РОО "Медицинская молодежь Казахстана" Жанибек Солтанай, студентка Казахстанской морской академии при КБТУ Диана Тохтарқызы, меценат Михаил Ломтадзе, корреспондент газеты "Алматы ақшамы" Әсел Дағжан, врач-инфекционист Тамара Утаганова.

Также отмечены руководитель ОФ "Лига волонтеров Казахстана" по Алматы Бағдат Анарбаева, активисты Алматинского городского филиала МК Jas Otan Бибинур Шербаева, Медет Бекбергенов, Жандос Талипов, Әсем Таймуратова, предприниматель Бахит Гасанов.

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