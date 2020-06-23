В Almaty и Halyk Arena развернут койки для заболевших коронавирусом

В горздраве отметили, что если в Алматы ухудшится эпидемиологическая ситуация, то развернут дополнительные койки.

В Almaty Arena и Halyk Arena будут дополнительно развернуты койки для больных коронавирусом, сказал руководитель управления здравоохранения Алматы Камалжан Надыров, передает zakon.kz.

С учетом роста поступлений в стационары, в городе отмечается дефицит коек. На сегодня провизорные койки заполнены практически на 90%, инфекционные койки загружены на 95%. Нами прорабатывается вопрос открытия дополнительных коек инфекционного профиля. Мы рассматриваем варианты открытия до 500 коек на базе Halyk Arena. Также нами рассматривается вариант возможность открытия инфекционного стационара на базе госпиталя АО железнодорожной больницы на 150 коек. Таким образом, к имеющимся 1940 койкам инфекционного профиля дополнительно будет открыто еще 650. При дальнейшем ухудшении ситуации есть возможность увеличить количество коек на базе Halyk Arena еще на 300 коек. Аналогично можно открыть койки на базе Almaty Arena. Все это суммарно позволит развернуть количество инфекционных коек до 3700, - сказал Надыров.

Надыров сказал, что горздрав провел инспекцию свободных помещений в городе. По его словам, есть определенные требования к разворачиванию: помещения должны быть обрабатываемые. В этом плане подошли Almaty Arena и Halyk Arena. Там стены обложены кафелем, инфраструктура с вентиляцией.

Понятно что все будет зависеть от ситуации в целом эпидемиологической в городе. По мере ухудшения мы будем рассматривать вопрос по увеличению койкомест, - добавил он.

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