Тройняшки с коронавирусом появились на свет в Мексике

Родители, возможно, были бессимптомными носителями коронавируса.

Беспрецендентный случай произошел в Мексике - у новорожденных тройняшек выявили коронавирус. Об этом пишет ВВС, передает zakon.kz.

Медицинские эксперты выясняют, могла ли эта болезнь передаться от матери во время беременности.

Двое младенцев, мальчик и девочка, находятся в стабильном состоянии в больнице в штате Сан-Луис-Потоси. Второго мальчика лечат от респираторного заболевания.

Представитель Комитета по охране здоровья штата заявил, что заражение при многоплодных родах не было обнаружено нигде в мире. Именно поэтому этот случай будет изучен.

Очень небольшое число новорожденных детей подхватывают вирус сразу после рождения, но чиновники здравоохранения не верят, что именно это произошло с тройняшками.

Тем не менее, родители в настоящее время проходят тестирование. По мнению властей, они, возможно, были бессимптомными носителями вируса.

В Мексике зарегистрировано более 185 000 случаев заболевания коронавирусом и 22 584 случая смерти с момента первого случая заболевания в стране 28 февраля.

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