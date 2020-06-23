Фируза Шарипова отказалась от реванша с Очигавой

Казахстанская спортсменка не смогла вовремя попасть на сборы в российскую Казань, где должен был пройти бой.

Казахстанка Фируза Шарипова, объявившая о возвращении в профессиональный бокс после рождения ребенка, сообщила, что ее бой с финалисткой Олимпиады россиянкой Софьей Очигавой переносится на более поздний срок, передает zakon.kz.

В своем Instagram на написала, что не успевает приехать в российскую Казань вовремя.

Друзья, у меня плохие новости! Из-за ситуации с коронавирусом у меня не получается вовремя выехать на сборы в Казань. Поэтому мой бой с Софьей Очигавой переносится на более поздний срок. К сожалению, следующий свой поединок Софья проведет с другой соперницей. Все подробности расскажу позже... У кого есть возможность помочь мне попасть в Казань в ближайшее время, просьба написать в директ, – сообщила Шарипова.

Бой казахстанки с россиянкой должен был пройти 19 июля в Казани в рамках турнира по боксу казанской промоутерской компании Ratel Pro Fight.

Тем временем, стало известно, что новой соперницей Очигавы станет бывшая соперница Шариповой Юлия Куценко.

Дата и место боя Очигава - Куценко будет объявлено позже.

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